Bezirksregierung hilft bei Zeugnisproblemen
© Stefan Arend/FUNKE Foto Services
Heute (6.2.) bekommen Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Wer Fragen oder Probleme hat, kann beim Zeugnistelefon der Bezirksregierung anrufen.

Veröffentlicht: Freitag, 06.02.2026 04:07

Das Telefon ist drei Tage lang besetzt: am Freitag sowie am Montag und Dienstag (9./10.2.) jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr. Eltern und Schüler können dort rechtliche Fragen klären - etwa wenn sie Noten für ungerecht halten oder Fragen zur Schullaufbahn haben. Für weiterführende Schulen wie Gymnasium oder Realschule ist die Nummer 0211 475-4002 zuständig. Für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen in Mülheim gilt die 0208 455-4581. Die Grundschulen haben ihre Zeugnisse bereits teilweise schon ausgegeben.

