© miket - Fotolia
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Bewerbung für den Umweltpreis noch bis zum 15.6. möglich
Bis zum 15.06. können sich gemeinnützige Mülheimer Vereine noch für den Umweltpreis bewerben. Die Vereine können sich mit Projekten bewerben, die einen Beitrag zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz leisten.
Veröffentlicht: Freitag, 15.05.2026 06:52
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Das Projekt darf dabei nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen. Zu gewinnen gibt es im Schnitt 5000 Euro. Genau kann das noch nicht gesagt werden, da das Preisgeld vom Gewinn der Windkraftanlage in Styrum abhängig ist. Alle Infos zur Bewerbung gibt es hier.
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