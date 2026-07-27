Betrunkener Mülheimer schläft an Ampel ein

Weder Klopfen noch lautes Ansprechen weckten ihn zunächst. Als er schließlich ausstieg, zeigten sich deutliche Anzeichen von Alkohol: glasige Augen, schwankender Gang und verwaschene Aussprache. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus Mülheim musste mit zur Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Oberhausener Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.