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Betrunkener Mülheimer schläft an Ampel ein
In der Nacht zu Sonntag (26.7.) haben aufmerksame Zeugen einen schlafenden Autofahrer an einer großen Oberhausener Kreuzung gemeldet. Der 30-Jährige Mülheimer saß mit laufendem Motor auf der Rechtsabbiegerspur — und schlief tief und fest.
Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 14:00
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Weder Klopfen noch lautes Ansprechen weckten ihn zunächst. Als er schließlich ausstieg, zeigten sich deutliche Anzeichen von Alkohol: glasige Augen, schwankender Gang und verwaschene Aussprache. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus Mülheim musste mit zur Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Oberhausener Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.
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