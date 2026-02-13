Betrüger ergaunern sechsstelligen Betrag von Rentnerin

Die Masche war perfide durchdacht: Die Frau bekam eine gefälschte Nachricht auf ihr Handy, die aussah wie von ihrer Börsen-App zum Aktienhandel. Sie sollte eine Nummer anrufen.

Am Telefon gaben sich die Täter als Sicherheitsmitarbeiter aus und behaupteten, ihr Konto sei gehackt worden. Um ihr Geld zu retten, müsse sie es auf ein sicheres Konto überweisen. Dafür sollte sie ein Programm installieren, das den Betrügern Fernzugriff auf ihren Computer gab.

Die Seniorin fiel darauf rein und überwies das Geld. Erst als die Täter auflegten, merkte sie den Betrug und rief die Polizei.