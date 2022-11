Betretungsverbote gegen Jugendliche verhängt

Die Polizei in Duisburg greift hart gegen eine Jugendbande durch, die in den letzten Monaten für zahlreiche Straftaten verantwortlich gemacht wird. Drei Intensivtäter sitzen bereits in Haft, sechs weitere dürfen ab sofort nicht mehr große Teile der Innenstadt betreten.

