Berufsberatung in Mülheim - einfach vorbeikommen

Das Angebot richtet sich an alle, die sich beruflich neu orientieren oder weiterentwickeln möchten – egal ob nach einer Pause, bei Unzufriedenheit im aktuellen Job oder ganz ohne Plan für die Zukunft. Einfach vorbeikommen reicht: Eine Anmeldung ist nicht nötig, das Gespräch ist unverbindlich. Die Beratung findet im B³ statt – das ist im ersten Stock der Arbeitsagentur Mülheim, Kaiserstraße 99. Wer den Donnerstag verpasst, hat regelmäßig weitere Möglichkeiten, da die offene Sprechzeit öfter angeboten wird.