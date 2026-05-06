Berufsberatung in Mülheim - einfach vorbeikommen
Wer nicht weiß, wie es beruflich weitergehen soll, kann sich am Donnerstag (07.05.) kostenlos und ohne Anmeldung beraten lassen. Von 10 bis 12 Uhr gibt es im Mülheimer Arbeitsagenturbüro eine offene Sprechstunde für Erwachsene.
Veröffentlicht: Mittwoch, 06.05.2026 14:00
Das Angebot richtet sich an alle, die sich beruflich neu orientieren oder weiterentwickeln möchten – egal ob nach einer Pause, bei Unzufriedenheit im aktuellen Job oder ganz ohne Plan für die Zukunft. Einfach vorbeikommen reicht: Eine Anmeldung ist nicht nötig, das Gespräch ist unverbindlich. Die Beratung findet im B³ statt – das ist im ersten Stock der Arbeitsagentur Mülheim, Kaiserstraße 99. Wer den Donnerstag verpasst, hat regelmäßig weitere Möglichkeiten, da die offene Sprechzeit öfter angeboten wird.