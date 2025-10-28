Navigation

Berichte: Übergebene Leiche ist keine vermisste Hamas-Geisel

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 09:51

Im Rahmen eines Gaza-Deals muss die Hamas die sterblichen Überreste von 28 Geiseln herausgeben. Bei einer Leiche, die sie jüngst übergeben hat, handelt es sich offenbar nicht um eine neue tote Geisel.

Nahostkonflikt - Gaza-Stadt
© Yousef Al Zanoun/AP/dpa

Nahost

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die von der Terrororganisation Hamas an Israel übergebene Leiche gehört Berichten zufolge nicht zu einer der noch verschleppten Geiseln. Israel gehe davon aus, dass die Islamisten am Montagabend sterbliche Überreste einer bereits zuvor überführten toten Geisel ausgehändigt hätten, meldeten mehrere israelische Medien übereinstimmend. Israels Armee und Regierung äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Die sterblichen Überreste wurden nach ihrer Überstellung nach Israel forensisch untersucht. Die «Times of Israel» meldete unter Berufung auf die zuständigen Behörden, der Identifizierungsprozess könne bis zu zwei Tage dauern. In den meisten Fällen sei bislang jedoch innerhalb weniger Stunden nach Rückgabe der Geisel-Leichen die Identität der Personen festgestellt worden.

