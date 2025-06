Berichte über Opfer und Schäden in Israel nach Irans Angriff

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Bei der jüngsten Welle von iranischen Angriffen auf Israel hat es nach Angaben von Rettungskräften mindestens einen weiteren Toten und Dutzende Verletzte gegeben. Aus mehreren Städten wie der Hafenmetropole Tel Aviv und Jerusalem gab es Berichte über getroffene Gebäude.

Die Menschen dürften inzwischen die Schutzräume in einer Reihe von Gebieten in Zentral- und Nordisrael wieder verlassen, teilte die Armee in der Nacht mit. Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, von wo eingeschlagene Geschosse gemeldet worden seien.

Bei einer vorherigen Angriffswelle aus dem Iran waren in dem Ort Tamra im Norden Israels neuesten Berichten zufolge fünf Menschen getötet worden. Auch Israels Luftwaffe setzte in der Nacht ihre Angriffe auf Ziele im Iran fort. In der Hauptstadt Teheran seien «Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts» sowie Öllager bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit. Die «Serie an Angriffen» sei abgeschlossen.