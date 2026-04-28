Berichte: Stellenabbau bei Aldi Süd

Der größte Teil der Stellen entfällt auf die IT- und Digitalsparte Aldi DX. Auch im internationalen Einkauf sollen Jobs wegfallen. Aldi will zunächst auf Freiwillige setzen, die das Unternehmen verlassen möchten. Bereits im Januar war bekannt geworden, dass Aldi Süd Hunderte Stellen in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Einkauf streicht. Zur genauen Begründung äußert sich das Unternehmen nicht, heißt es von Aldi.