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Berichte: Stellenabbau bei Aldi Süd
© Martin Möller / Funke Foto Services
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Berichte: Stellenabbau bei Aldi Süd

Der Discounter Aldi Süd will in Mülheim bis Ende 2027 rund 1.250 Stellen abbauen. Das berichtet die Fachzeitung "Lebensmittel Zeitung" unter Berufung auf das Unternehmen.

Veröffentlicht: Dienstag, 28.04.2026 07:53

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Der größte Teil der Stellen entfällt auf die IT- und Digitalsparte Aldi DX. Auch im internationalen Einkauf sollen Jobs wegfallen. Aldi will zunächst auf Freiwillige setzen, die das Unternehmen verlassen möchten. Bereits im Januar war bekannt geworden, dass Aldi Süd Hunderte Stellen in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Einkauf streicht. Zur genauen Begründung äußert sich das Unternehmen nicht, heißt es von Aldi.

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