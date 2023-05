Berichte: DeSantis will Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Floridas populärer Gouverneur wird Donald Trump im US-Präsidentschaftwahlkampf der Republikaner herausfordern - so viel scheint sicher. Doch wie Ron DeSantis seinen Hut in den Ring werfen will, überrascht.

© Joseph Cress/Iowa City Press-Citizen via AP/dpa