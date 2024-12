Berichte: Baumgart nun «heißester Kandidat» bei Union

Berlin (dpa) - Steffen Baumgart ist nach Informationen des TV-Senders Sky mittlerweile der heißeste Kandidat auf den freien Trainerposten bei seinem Ex-Club 1. FC Union Berlin. Die Gespräche sollen fortgeschritten sein, hieß es. Seit seinem vorzeitigen Aus beim Hamburger SV am 24. November ist Baumgart wieder verfügbar.

Der mittlerweile 52-Jährige spielte vom Sommer 2002 an für zwei Saisons beim damaligen Zweitligisten und erlangte bei den Fans der Eisernen Kultstatus. Immer wieder wurde in Medien sein Name genannt, wenn es bei Union zuletzt auf Trainersuche ging.

Baumgart als starke Persönlichkeit im Union-Machtgefüge?

Nach der Trennung von Bo Svensson nach nicht einmal einem halben Jahr brauchen die Köpenicker nun dringend einen neuen Coach. Unter dem Dänen hatte Union zuletzt neun Pflichtspiele nacheinander nicht gewonnen. André Breitenreiter, über den auch spekuliert worden war, ist seit Sonntag neuer Trainer bei Hannover 96 in der 2. Liga.

Union beschäftige sich intensiv mit Baumgart, hieß es bei Sky weiter. Das komme durchaus überraschend, weil Baumgart als starke, aber auch streitbare Persönlichkeit gelte. Der «Bild» zufolge soll sich vor allem Unions Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt mit Baumgart beschäftigen. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln.

Wichtige Spiele gleich zum Auftakt im neuen Jahr

Viel Zeit bleibt ihm und auch Vereinspräsident Dirk Zingler nicht, um den Posten neu zu besetzen. Am 2. Januar steigt Union wieder ins Training ein, am 11. Januar kommt es zum Meisterschaftsspiel beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Vier Tage später ist der FC Augsburg zum Hinrunden-Abschluss zu Gast. In die Rückrunde startet Union mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 am 19. Januar. Eine Woche später gastieren die Köpenicker in Hamburg bei Aufsteiger St. Pauli.