Bericht: Mindestens 21 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Tote gegeben. Seit der Nacht seien mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Israels Militär habe in verschiedenen Gebieten des umkämpften Küstenstreifens Angriffe geflogen.

Wafa meldete Luftangriffe rund um die Städte Chan Junis und Rafah im Süden des Gebiets. Auch unweit von Al-Mawasi bei Chan Junis habe es Tote gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf medizinische Kreise im Gazastreifen. Die Angaben von Wafa ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israels Militär gab an, im Laufe des vergangenen Tages mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen zu haben. Darunter seien unter anderem militärische Einrichtungen sowie «terroristische Infrastruktur» gewesen, hieß es von der Armee. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

In den vergangenen Tagen waren aus dem Küstengebiet täglich Dutzende Tote gemeldet worden. Israels Militär hatte vor einer Woche eine neue Großoffensive im Gazastreifen gestartet. Seit einigen Tagen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. An Israels Vorgehen in dem abgeriegelten Küstengebiet gibt es international zunehmend massive Kritik – auch von engen Verbündeten.