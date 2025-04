Bericht: Hansi Flick verlängert bei Barça bis 2027

Barcelona (dpa) - Trainer Hansi Flick wird beim FC Barcelona einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Wie die spanische Zeitung «Marca» vermeldete, soll der frühere Bundestrainer am Saisonende einen neuen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Eine Einigung beider Parteien sei in den vergangenen Tagen getroffen worden. Sein aktueller Kontrakt beim spanischen Spitzenclub ist bis Ende Juni 2026 datiert.

Auf eine offizielle Verkündung während der Saison wolle der Club verzichten, um den Fokus weiter auf die nationalen und internationalen Titelchancen zu legen. Barça hat als Tabellenführer der spanischen Topliga, als Pokalfinalist gegen Erzrivale Real Madrid und als Halbfinalist der Champions League noch die Chance auf das Titel-Triple.

Flick überzeugt auch Kritiker

Ein weiterer Grund für zu Zurückhaltung in Sachen offizieller Verkündung liegt laut «Marca» in den Problemen der Katalanen, das Financial Fairplay der Liga einzuhalten. Durch die Auflagen wird es Barça erschwert, Spieler zu verpflichten und Verträge zu verlängern.

Flick hatte den FC Barcelona im vergangenen Jahr als Nachfolger von Xavi übernommen und selbst Kritiker mit seiner Arbeit und den guten Ergebnissen überzeugt. Der 60-Jährige ist nach Hennes Weisweiler und Udo Lattek der erst dritte deutsche Trainer beim FC Barcelona.

«Ich habe meine eigene Mentalität, arbeite gerne für diesen Verein, den besten der Welt. Und weiß das, was ich habe, sehr zu schätzen», hatte Flick kürzlich über seine Tätigkeit in Barcelona gesagt. Auch die finanziellen Zwänge würden ihn nicht abschrecken: «Ich kenne die Situation des Vereins, und es ist nicht einfach.»