Bericht: Bundeswehr plant Verstärkung für Nato-Partner

Vor der Hintergrund des Krieges in der Ukraine, will die Bundeswehr Unterstützung an die Nato-Ostflanke senden. In dem Zusammenhang gibt es viel Kritik an der Ausrüstung der Truppen und der generellen Aufstellung.

© Mindaugas Kulbis/AP/dpa