Bericht: Bayern macht Sané Angebot für Vertrag bis 2028

München (dpa) - Der FC Bayern München hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sané laut einem Bericht des TV-Senders Sky ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Sportvorstand Max Eberl will den Flügelspieler demnach für drei weitere Jahre bis zum Sommer 2028 halten. Laut Sky soll Eberl die Zustimmung seiner Vorstandskollegen sowie des Aufsichtsrats bekommen haben.

Der 29 Jahre alte Sané spielt gerade um eine Zukunft in München über den Sommer hinaus. Sein Vertrag läuft aus. «Es freut uns, dass Leroy gerade so gut in Form ist, das brauchen wir, wenn ein Jamal Musiala ausfällt», sagte Eberl jüngst nach dem 3:1-Erfolg beim FC Augsburg, bei dem Sané wieder getroffen hatte.

Millionen der Club-WM sollen helfen

«Leroy braucht uns aber nicht in einzelnen Spielen zu zeigen, wie wertvoll er ist», bemerkte Eberl mit Blick auf die Sané-Pläne des Vereins. Auch der englische Spitzenclub FC Arsenal soll an dem Offensivstar interessiert sein.

Weitere Champions-League-Einnahmen und die ebenfalls garantierten hohen Millionensummen im zweistelligen Bereich bei der Club-WM im Sommer in den USA sind höchst willkommen und auch nötig in München, um das teure Personal zu unterhalten und dazu womöglich neue Stars nach München zu locken.

Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand hatten die Münchner am Dienstag mit 1:2 verloren. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Mailand statt.