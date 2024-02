Bergbau-Museum Bochum: Förderturm wird saniert

Er ist das Wahrzeichen Bochums und damit er das auch noch lange bleibt, muss er nun saniert werden – der Förderturm am Bergbau-Museum. Grund für die Sanierung des Turmes, inklusive der Aussichtsplattform, ist eine Routine-Erhaltungsmaßnahme. Die wird ca. alle 25 Jahre fällig und wurde zuletzt im Jahr 2000 durchgeführt. Es wird heute (31.01.) bereits am Förderturm gearbeitet, die Aussichtsplattform wird dann am 08.Februar gesperrt. Laut dem Bergbau-Museum sollen die Arbeiten bis zum Ende des Jahres andauern.