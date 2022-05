Bennett gewinnt Klassiker Eschborn-Frankfurt

Der Ire Sam Bennett hat die 61. Ausgabe des Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen.

Am Maierfeiertag setzte sich der 31-Jährige vom deutschen Bora-hansgrohe-Team nach 183,9 Kilometern vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Norweger Alexander Kristoff durch und sicherte sich damit seinen ersten Sieg an der Alten Oper in Frankfurt am Main.

Die deutschen Profis um John Degenkolb und Nils Politt gingen leer aus und konnten nicht an den bislang letzten Heimsieg von Pascal Ackermann aus dem Jahr 2019 anknüpfen.

Das traditionsreiche Rennen fand erstmals seit drei Jahren wieder am Stammtermin am 1. Mai statt. 2020 sorgte die Corona-Pandemie für eine Absage. 2021 gab es eine coronabedingte Verschiebung in den Herbst, damals wurde das Rennen als WM-Generalprobe ausgetragen. Sprinter Ackermann fehlte diesmal wegen einer Fraktur am Steißbein. Andere deutsche Top-Profis waren nicht dabei, weil sie sich schon auf den Giro d'Italia mit Start am 6. Mai in Budapest vorbereiten.