© Heinrich Jung / FUNKE Foto Services (2022)
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Beliebtes Event in Mülheim-Saarn abgesagt
Der Saarner Feierabend fällt in diesem Monat ins Wasser. Auch der für morgen (13.5.) angesetzte Ersatztermin ist gestrichen. Das hat die zuständige Werbegemeinschaft Saarn angekündigt. Grund ist das unbeständige Wetter.
Veröffentlicht: Dienstag, 12.05.2026 05:42
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Eigentlich hätte der Saarner Feierabend bereits am vergangenen Donnerstag stattfinden sollen. Weil das Wetter nicht mitspielte, war die Veranstaltung auf heute verschoben worden. Einen weiteren Ersatztermin im Mai wird es demnach nicht geben. Der nächste Saarner Feierabend ist nun für den 3. Juni geplant.
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