Beliebtes Event in Mülheim-Saarn abgesagt

Eigentlich hätte der Saarner Feierabend bereits am vergangenen Donnerstag stattfinden sollen. Weil das Wetter nicht mitspielte, war die Veranstaltung auf heute verschoben worden. Einen weiteren Ersatztermin im Mai wird es demnach nicht geben. Der nächste Saarner Feierabend ist nun für den 3. Juni geplant.







