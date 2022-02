Beliebte Games: Abenteuer zu Pferd und Geduldspiel mit Musik

Berlin (dpa-infocom) - Die Schönheit der Natur auf dem Rücken eines Pferdes erleben: für viele ist das der Inbegriff von Freiheit und mindestens ein perfektes Setting für ein Abenteuerspiel.

Zu Pferd die Wildnis durchqueren - vielen Menschen kommen da gleich einige Bilder in den Kopf: Marlboromann, Lagerfeuerromantik und endlose Weiten. In dieser Woche schafft es vielleicht auch deshalb das Spiel «Star Stable Online» unter die Top Ten, in dem man zwar nicht durch den wilden Westen reitet, aber dafür über eine wunderschöne Insel. Dort erwarten einen endlos viele Abenteuer, die man gemeinsam mit seinem Pferd erlebt.

Außerdem unter den aktuellen Favoriten: «Geometry Dash Lite», eine rhythmusbasierte Action-Plattform und ein ausgezeichnetes Spiel für zwischendurch. Als geometrische Figur fliegt man im Rhythmus der Musik durch verschiedene Level und muss sich über diverse Hindernisse bewegen. Wichtig ist vor allem, die ersten Auto-Checkpoints zu erreichen - ansonsten startet man nach einem Crash immer von vorn und das kann ganz schön nervig werden.

Wer mehr Nervenkitzel braucht, der kann es mit «Subway Surfers» versuchen. Das Spiel hält sich schon seit einer ganzen Weile auf den oberen Rängen und macht ziemlich viel Spaß. Mit einer Crew zieht man durch die Stadt um auf U- und S-Bahn Dächern durch die City zu surfen. Anders als in der realen Welt, hat man hier zum Glück mehrere Leben, falls mal etwas schief geht.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Pou Zakeh Limited 1,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 8 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99 9 Five Nights at Freddy's 4 Clickteam, LLC 2,99 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Airport Security Kwalee Ltd kostenlos 2 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 5 QuizDuel! MAG Interactive kostenlos 6 Match Masters Candivore LTD kostenlos 7 Hay Day Supercell kostenlos 8 Bounce and pop Utku Mert Degirmenci kostenlos 9 slither.io Lowtech Studios LLC kostenlos 10 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Pou Zakeh Limited 1,99 6 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99 9 EXIT - Der Fluch von Ophir USM 5,99 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99

Meistgeladene iPad-Games