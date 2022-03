Beliebte Games: Zombie-Apokalypse vs. idyllisches Landleben

Berlin (dpa-infocom) - Staus, überteuerte Mieten und frustrierte Mitmenschen: In der Pandemie entwickelten viele den Traum, aus der staubigen Großstadt, raus aufs Land oder doch zumindest in die Vorstadt zu ziehen. Nun, wer zunächst weiterträumen muss, kann sich virtuell behelfen.

Das preisgekrönte Open-End-Farming-RGP «Stardew Valley» bietet alles, was das Landleben ausmacht. Du baust Futter für deine glücklichen Tiere an, pflanzt Getreide und gehst Angeln. Ziel ist es, aus einem Stück überwucherten Land eine lebendige und reiche Farm aufzubauen. «Stardew Valley» steht in dieser Woche auf Rang neun.

Unter den Top Ten ist auch «Earn to Die 2» (Rang neun). Schon der erste Teil des actionreichen «Mit-Autos-über-Zombies-fahren» war ein absoluter Chartstürmer. Hier geht es ums blanke Überleben: Mit deiner alten Karre musst du es durch ein Zombie verseuchtes Land bis zum Evakuierungsschiff schaffen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Pou Zakeh Limited 1,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 8 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Ultimate Custom Night Clickteam, LLC 2,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Airport Security Kwalee Ltd kostenlos 2 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 5 Match Masters ? Candivore LTD kostenlos 6 Hay Day Supercell kostenlos 7 Paper Fold Good Job Games kostenlos 8 QuizDuel! MAG Interactive kostenlos 9 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 10 Roblox Roblox Corporation kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 6 Pou Zakeh Limited 1,99 7 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99 9 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 10 This War of Mine 11 bit studios s.a. 1,99

Meistgeladene iPad-Games