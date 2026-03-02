Bekannt bis berühmt: Diese Personenkarte ist bemerkenswert

Berlin (dpa/tmn) - Viele Städte auf dem Globus sind einem wohlbekannt, vor allem die größeren und großen. Doch welche bekannten oder gar berühmten Menschen aus welchen Orten stammen, weiß dann schon oft keiner mehr.

Das will der finnische Entwickler Topi Tjukanov mit seiner interaktiven «Notable-People»-Karte ändern. Statt Ortsnamen tauchen auf der Karte nämlich die Namen bekannter Menschen auf. Schon gleich, nachdem man die Seite geöffnet hat, fallen einem auf dem in der Starteinstellung nach Europa, Afrika und Asien ausgerichteten Globus etwa gleich Pablo Picasso oder auch Mahatma Gandhi ins Auge. Der Erdball lässt sich dann aber beliebig rotieren und zoomen.

Je größer und dicker, desto berühmter

Wie groß und dick die Namen dabei auf der Karte angezeigt werden, hängt aber nicht von der Größe des Ortes ab, in dem die jeweilige Persönlichkeit geboren wurde, sondern von ihrem Bekanntheitgrad.

Aber wie kommt Tjukanov überhaupt auf sein Berühmtheit-Ranking und die Auswahl der Persönlichkeiten? Die Antwort: Er nutzt eine Datenbank, die eine Gruppe von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern um die Sorbonne-Forscherin Morgane Laouenan mit Hilfe verschiedener Algorithmen aus den freien Quellen Wikipedia und Wikidata erstellt hat.

Nur die Bekanntesten der Bekanntesten

Das Datenset, aus dem sich die Karte speist, umfasst im Ergebnis die weltweit gut 2,2 Millionen bekanntesten Personen - das ist den Forschenden zufolge eine Auswahl von 1/43.000 aller Menschen, die jemals gelebt haben.

Für jeden einzelnen geografischen Ort auf der Karte wird aber nur die von dort stammende Persönlichkeit mit dem höchsten Bekanntheitsgrad angezeigt - für ganz Berlin etwa der letzte Deutsche Kaiser - Wilhelm II. - während in den Stadtteilen mitunter die Schauspielzunft den Hut aufhat, etwa Marlene Dietrich in Schöneberg, Hardy Krüger im Wedding oder Inge Meysel in Neukölln.

James Last aus Bremen, Jean-Jacques Rousseau aus Genf

Und sonst? James Last taucht etwa bei Bremen auf, Erich Kästner bei Dresden oder Richard Wagner bei Leipzig. Es fällt so vieles ins Auge. Wussten Sie, dass Jean-Jacques Rousseau in Genf geboren wurde? Und wer genießt die größte Bekanntheit in Island? Richtig: Sängerin Björk.

Voreingestellt bei der Karte ist die Anzeige der Personennamen. Wer den Ort zu einem Namen nicht gleich oder gar nicht erkennt, kann die Ansicht links im Menü umschalten und dort ganz unten auf «Show real place names» klicken.

Nach Bereichen filtern - und eine US-Personenkarte studieren

Zurück in der Ansicht geht es, indem man weiter oben entweder wieder auf «All» klickt oder auf eine der vier Filtereinstellungen, woraufhin dann nur Persönlichkeiten aus bestimmten Bereichen angezeigt werden.

Einen Besuch ist auch eine eigene US-Personenkarte des Datenjournalismus-Magazins «The Pudding» wert, die Topi Tjukanov nach eigenen Angaben zu seiner Welt-Personenkarte «Notable People» inspiriert hat.