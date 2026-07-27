Behind The Scenes - So entsteht unser Lichtblicke-Song 2026 mit Iggi Kelly feat. Annick Manoukian
Ein Song kann berühren, verbinden und Hoffnung schenken. Genau das soll auch der neue Lichtblicke-Song 2026 schaffen. Gemeinsam mit Iggi Kelly entsteht aktuell ein Titel zugunsten von Aktion Lichtblicke, der in den kommenden Monaten veröffentlicht wird. Damit ihr den Entstehungsprozess hautnah miterleben könnt, begleiten wir das Projekt exklusiv.
Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 13:46
Exklusive Einblicke aus Manchester
Für den Auftakt der Aktion ist unsere Musikchefin Annick Manoukian nach Manchester gereist. Dort trifft sie Iggi Kelly im Studio und spricht mit ihm über den kreativen Prozess. Wie entsteht eigentlich ein Song? Wann wird aus einer ersten Idee ein Refrain? Und wie fühlt es sich an, Musik für einen guten Zweck zu schreiben?
Hinter den Kulissen
Neben persönlichen Gesprächen zeigt Iggi auch, wie die Arbeit im Studio aussieht. Vom ersten Brainstorming bis zu den ersten musikalischen Ideen bekommt ihr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Dabei wird schnell klar: Hinter einem Song steckt viel mehr als nur ein eingängiger Refrain.
Noch näher dran
Nach den ersten Eindrücken aus Manchester geht es jetzt noch tiefer hinter die Kulissen. Gemeinsam mit Iggi Kelly erlebt ihr weitere Momente aus dem Studio und bekommt einen noch besseren Eindruck davon, wie aus ersten Ideen langsam ein Song entsteht. Mehr wollen wir noch nicht verraten – nur so viel: Es lohnt sich, dranzubleiben.
Das ist erst der Anfang
Die Reise nach Manchester ist nur der Auftakt. In den kommenden Wochen begleiten wir Iggi Kelly weiter auf dem Weg zum fertigen Lichtblicke-Song.
Freut euch auf weitere Behind-the-Scenes-Momente, persönliche Einblicke und exklusive Updates rund um die Entstehung des Songs.