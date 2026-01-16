Bebauungsplan liegt öffentlich aus

Hintergrund ist der Planungen ist der neue Gewerbepark auf dem früheren Werksgelände. Wenn dort Firmen einziehen, wird mehr Verkehr erwartet, teilt die Stadt mit. Deshalb soll die Verkehrsinfrastruktur an Zechenbahn und Mellinghofer Straße fit gemacht werden. Geplant sind unter anderem ein neuer Radweg und möglicherweise breitere Straßen. Die Baupläne sind online einsehbar oder im Technischen Rathaus im 19. Stock.