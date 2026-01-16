© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services
© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services
Bebauungsplan liegt öffentlich aus
Die Stadt will die Verkehrslage im Bereich des ehemaligen Vallourec-Geländes verbessern. Seit heute liegen die Pläne öffentlich aus. Bis zum 18. Februar können Bürger die Pläne einsehen und Einwände erheben. Das hat die Stadt angekündigt.
Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 09:18
Anzeige
Hintergrund ist der Planungen ist der neue Gewerbepark auf dem früheren Werksgelände. Wenn dort Firmen einziehen, wird mehr Verkehr erwartet, teilt die Stadt mit. Deshalb soll die Verkehrsinfrastruktur an Zechenbahn und Mellinghofer Straße fit gemacht werden. Geplant sind unter anderem ein neuer Radweg und möglicherweise breitere Straßen. Die Baupläne sind online einsehbar oder im Technischen Rathaus im 19. Stock.
Anzeige