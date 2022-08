Bayerns Gesundheitsminister fordert rasche Pflegereform

Fast 40.000 Fachkräfte werden bis 2040 allein in Bayern benötigt. Der für den Freistaat zuständige Gesundheitsminister sieht in der Investition in die Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa