Bayern-Star Musiala vor Hoffenheim-Spiel wieder gesund

München (dpa) - Offensivstar Jamal Musiala ist zurück beim FC Bayern München. Der 21-Jährige war zuletzt aufgrund eines grippalen Infekts ausgefallen und konnte zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Pause in Liga und Test

Beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach hatte der Nationalspieler noch nicht mitwirken können. Thomas Müller war für ihn in die Startelf gerückt. Auch beim Test in Salzburg (6:0) hatte Musiala angeschlagen aussetzen müssen.

Musiala zähle wie ein Harry Kane in die Kategorie, dass er nicht «eins zu eins» zu ersetzen» sei, hob Trainer Vincent Kompany dieser Tage hervor. Der FC Bayern steht am Anfang von intensiven Wochen mit sechs Spielen innerhalb von 18 Tagen, darunter die abschließenden beiden Partien in der Ligaphase der Champions League.