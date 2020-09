Bayern ohne Goretzka gegen Dortmund - Reus in BVB-Startelf

Supercup in München

Für ihn rückt am Mittwochabend Javi Martínez, der im europäischen Supercup in der Vorwoche der Matchwinner war, in die Startelf. Anstelle von David Alaba, der nach muskulären Beschwerden erst einmal auf der Bank sitzt, verteidigt Lucas Hernández. Der Ausfall von Leroy Sané wegen einer Kapselverletzung im Knie hatte schon vorher festgestanden. In der Startformation steht Kingsley Coman.

Wie Alaba nimmt auch Serge Gnabry erst einmal auf der Bank Platz. Dort sitzt als Ersatztorhüter Neuzugang Alexander Nübel. Sven Ulreich ist diesmal wie auch Mittelfeldakteur Michaël Cuisance nicht im Kader.

Wie Bayern-Trainer Hansi Flick, der insgesamt fünf Änderungen nach dem 1:4 in Hoffenheim vollzieht, nimmt auch BVB-Coach Lucien Favre mehrere Umstellungen vor. Kapitän Marco Reus ist erstmals nach 239 Tagen wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf zurück. Auch Nationalspieler Julian Brandt darf von Beginn an ran. Im Tor vertritt Marwin Hitz den kranken Roman Bürki. Insgesamt ist der BVB im Vergleich zum 0:2 in Augsburg auf sechs Positionen verändert.

