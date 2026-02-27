Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo - Bayer fordert Arsenal

Nyon (dpa) - Im Champions-League-Achtelfinale bekommt es Bayer Leverkusen mit Titel-Topfavorit FC Arsenal zu tun, während der FC Bayern gegen Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo spielt. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Nyon.

Leverkusen genießt am 10./11. März gegen den Tabellenführer der englischen Premier League zunächst Heimrecht, die Münchner reisen für die erste Partie nach Italien. Die Rückspiele finden am 17./18. März statt.

In der Europa League trifft der VfB Stuttgart im Achtelfinale auf den FC Porto, der SC Freiburg spielt gegen den belgischen Club KRC Genk. Mainz 05 bekommt es in der Conference League mit Sigma Olmütz aus Tschechien zu tun.

Eberl über Bergamo: «Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist»

«Ich glaube, dass das (Dortmund-Aus) eine große Warnung ist. Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind von der Struktur oder der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl im TV-Sender Sky: «Eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist. Aber wir wollen weiterkommen.»

Extrem hoch ist die Leverkusener Hürde, weiß auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. «Ich habe mich über das Los gefreut», sagte der 44 Jahre alte Ex-Profi zwar. Arsenal mit den früheren Bayer-Spielern Kai Havertz und Piero Hincapie sei aber ein Top-Gegner. «Das ist das, wofür man in der Champions League antritt. Arsenal ist in der Champions League wie in der Premier League ein Top-Favorit auf den Titel und deshalb macht es Spaß, sich mit ihnen zu messen.»

Weiterer Weg Richtung Finale steht fest

Auch der weitere Weg zum Finale am 30. Mai in Budapest steht nun fest: Die Münchner, die auch in den weiteren K.o.-Runden das Rückspiel jeweils zu Hause bestreiten dürften, würden im Viertelfinale auf Real Madrid oder Manchester City treffen. Im Halbfinale könnten der FC Liverpool oder Paris Saint-Germain warten. Den Heimbonus genießt das Team von Trainer Vincent Kompany dank des zweiten Platzes in der Ligaphase.

Falls sich Außenseiter Leverkusen gegen den FC Arsenal durchsetzt, ginge es im Viertelfinale gegen FK Bodö/Glimt oder Sporting Lissabon. Im Halbfinale wäre dann der FC Barcelona ein möglicher Gegner. Das Achtelfinale hatte die Elf von Coach Kaspar Hjulmand erst über die Playoffs gegen Olympiakos Piräus (2:0/0:0) klargemacht.

Top-Duell Real Madrid gegen Manchester City

Spannung verspricht im Achtelfinale das Duell von Spaniens Rekordmeister Real Madrid mit Manchester City. Nick Woltemade muss mit Newcastle United gegen Hansi Flicks FC Barcelona ran, Titelverteidiger Paris Saint-Germain trifft auf den FC Chelsea.

Galatasaray Istanbul um Ex-Bayern-Star Leroy Sané bekommt es mit Liverpool zu tun. Für Atlético Madrid geht es gegen Tottenham Hotspur, während der norwegische Außenseiter FK Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon auf die nächste Überraschung hoffen darf.

Kein deutsch-deutsches Duell wie im Vorjahr

Für die beiden deutschen Clubs gab es jeweils nur zwei Gegneroptionen. Ein deutsch-deutsches Achtelfinale zwischen Bayern und Bayer wie im Vorjahr, als sich die Münchner (3:0/2:0) klar durchgesetzt hatten, wäre die andere Möglichkeit gewesen.