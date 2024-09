Bayern hofft auf Neuer im Bundesliga-Topspiel

München (dpa) - Die Entscheidung über einen möglichen Einsatz von Manuel Neuer im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ist laut Bayern-Trainer Vincent Kompany noch nicht gefallen. «Manuel trainiert im Moment, aber wir werden morgen erstmal die letzte Entscheidung treffen», sagte Kompany am Tag vor dem Duell des Spitzenreiters aus München gegen den Doublesieger aus Leverkusen.

Neuer zurück im Training

Der FC Bayern hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Neuer wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sei. Zuletzt hatte der langjährige Stammtorhüter individuell trainiert. Der 38-Jährige verzichtete am vergangenen Wochenende kurzfristig auf einen Einsatz in Bremen, wo ihn Sven Ulreich beim 5:0-Erfolg vertrat. «Wichtig ist, dass sich nichts ändert zum Kader von Werder Bremen», betonte Kompany. Wenn ein Spieler nicht topfit sei, könne ihn ein anderer ersetzen. Er habe Vertrauen in alle Akteure seines Kaders.

Neuer hatte sich am Dienstag voriger Woche beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb nach eigenen Angaben eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Er verließ zur Halbzeit den Platz, danach kam Ulreich zum Einsatz.

Freund: Kein Gespräch über mögliche DFB-Rückkehr von Neuer

Der langjährige Nationaltorwart und Weltmeister von 2014 war zuletzt auch wieder in den Fokus gerückt, weil sich sein Auswahl-Nachfolger Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona schwer verletzte und monatelang ausfallen wird. Bisher ist nicht bekannt, ob Neuer nach seinem erst kürzlichen vollzogenen Rücktritt aus der DFB-Auswahl ein Comeback erwägt.

Auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund konnte dazu am Tag vor dem Spiel gegen Leverkusen nichts sagen: «Das ist seine persönliche Entscheidung. Wir haben nie darüber gesprochen, auch nicht mit Manu.» Freund betonte: «Er ist gerade happy.»