Bayern gegen Darmstadt ohne Gnabry

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern München weiter. Der Flügelspieler, der wegen eines Armbruchs seit einem Monat ausfällt, muss im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 erkrankt aussetzen.

«Er ist leider krank geworden. Da hätten wir nach der langen Heilungszeit und der guten Gewöhnung an die Schiene die Chance gehabt, ihn in den Kader zu nehmen», sagte Trainer Thomas Tuchel.

Wegen Verletzungen fehlen Innenverteidiger Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Defensivallrounder Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Mittelfeldakteur Leon Goretzka (Handbruch) auch im Heimspiel gegen den Aufsteiger, in dem Fußball-Nationalkeeper Manuel Neuer nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert. Neuer stand am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke 04 zuletzt im Münchner Tor. Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten.

Tel und Müller wohl erneut auf der Bank

Tuchel warnte vor dem SV Darmstadt. «Sie sind gefährlich über Flanken und haben sich in die Liga reingefuchst. Wir werden uns wie immer seriös vorbereiten und bereit sein, alles zu geben, um das Spiel zu gewinnen», sagte der 50-Jährige.

Die Münchner gehen nach dem 3:1 bei Galatasaray in der Champions League mit Schwung in die Aufgabe gegen den Tabellenzwölften. «Die Gemütslage unterscheidet sich komplett, wenn man gewinnt oder verliert. Es ist nicht so leicht, in Istanbul zu gewinnen», sagte Tuchel. «Wir haben auf jeden Fall Dinge zu verbessern, wie immer.»

Den Ausfall von Gnabry können die Münchner angesichts der Topform ihrer Offensive verkraften. Leroy Sané, Kingsley Coman, Jamal Musiala und Harry Kane überzeugen auf hohem Niveau. «Sie sind gerade extrem stark», sagte Tuchel. Es gebe keinen Grund, «den Flow zu unterbrechen». Superjoker Mathys Tel und Führungsspieler Thomas Müller müssen daher wohl wieder auf der Bank Platz nehmen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Laimer, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich - Müller, Musiala - Sané, Kane, Coman

SV Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, Gjasula, Maglica - Bader, Kempe, Holland, Nürnberger - Mehlem - Skarke, Pfeiffer

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)