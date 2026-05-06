Baustellen-Chaos in Mülheim - Stadt reagiert

﻿Der Vonscheidts Hof ist im Bereich der Hausnummern 23 bis 25 bis voraussichtlich 29. Mai gesperrt – wegen Kanalarbeiten. Die Straße wird damit aus beiden Richtungen zur Sackgasse. Gleichzeitig ist der untere Kuhlendahl im Bereich der Hausnummern 17 bis 19 noch bis zum 15. Mai dicht – dort wird eine Störung im Stromnetz behoben. Für den Verkehr bedeutet das: Wer vom Werdener Weg in Richtung Essener Straße möchte, kommt über Kuhlendahl, Adolfstraße und Von-Bock-Straße durch – die Gegenrichtung wird über Essener Straße, Obere Saarlandstraße und Werdener Weg umgeleitet. Der seit April laufende Verkehrsversuch mit den geänderten Einfahrtsregeln im oberen Kuhlendahl ist während der Bauzeit ausgesetzt, so die Stadt. Umleitungsschilder sind vor Ort aufgestellt.