Baustelle Kaiserberg: A40 wird gesperrt

Grund für die Sperrung ist die Großbaustelle im Kreuz Kaiserberg: Schilderbrücken und Lärmschutzwände werden abgebaut, außerdem wird in Teilbereichen die Fahrbahndecke erneuert und die Verkehrsführung durch die Baustelle geändert. Die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Oberhausen-Lirich ist inzwischen seit heute früh wieder frei. Der Verkehr in Fahrtrichtung Arnheim kann wieder rollen.