Baustelle Kaiserberg: A40 wird gesperrt
Rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg brauchen Autofahrer weiter gute Nerven. Ab heute (19.1.) 21 Uhr ist die A40 Richtung Essen zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg dicht. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 2. Februar, teilt die Autobahn GmbH mit. Autofahrer werden mit dem roten Punkt umgeleitet und müssen deutlich mehr Zeit einplanen.
Veröffentlicht: Montag, 19.01.2026 05:24
Grund für die Sperrung ist die Großbaustelle im Kreuz Kaiserberg: Schilderbrücken und Lärmschutzwände werden abgebaut, außerdem wird in Teilbereichen die Fahrbahndecke erneuert und die Verkehrsführung durch die Baustelle geändert. Die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Oberhausen-Lirich ist inzwischen seit heute früh wieder frei. Der Verkehr in Fahrtrichtung Arnheim kann wieder rollen.