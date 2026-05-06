Baustelle auf der Ruhrtalbrücke ist fertig

Die Arbeiten waren eigentlich für einen längeren Zeitraum geplant. Die beauftragte Firma ist aber schneller fertig geworden als erwartet. In den nächsten Tagen gibt es laut Autobahn GmbH nur noch kurze Reinigungsarbeiten mit wenigen Einschränkungen. Vor allem im Berufsverkehr zwischen Mülheim und Essen dürfte es damit wieder flüssiger laufen. An der A52-Brücke wurden wichtige Teile erneuert, damit sie weiter sicher genutzt werden kann.