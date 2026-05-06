Baustelle auf der Ruhrtalbrücke ist fertig
Auf der Ruhrtalbrücke haben Autofahrer ab der kommenden Nacht (7.5.) wieder weitgehend freie Fahrt. Die Bauarbeiten werden fertig und die Baustelle dann abgebaut. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt. Nach rund drei Monaten ist die Dauerbaustelle damit vorbei, sagt das Unternehmen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 06.05.2026 10:14
Die Arbeiten waren eigentlich für einen längeren Zeitraum geplant. Die beauftragte Firma ist aber schneller fertig geworden als erwartet. In den nächsten Tagen gibt es laut Autobahn GmbH nur noch kurze Reinigungsarbeiten mit wenigen Einschränkungen. Vor allem im Berufsverkehr zwischen Mülheim und Essen dürfte es damit wieder flüssiger laufen. An der A52-Brücke wurden wichtige Teile erneuert, damit sie weiter sicher genutzt werden kann.