Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Eine Nahaufnahme einer gelb blinkenden Warnleuchte im Straßenverkehr, die zum Beispiel bei Sperrungen verwendet wird.
© Pixabay
Eine Nahaufnahme einer gelb blinkenden Warnleuchte im Straßenverkehr, die zum Beispiel bei Sperrungen verwendet wird.
Teilen:

Baustelle an Essener Straße / Gracht endet

 Gute Nachrichten für Autofahrer bei uns in Mülheim: Die Sperrung an der Kreuzung Essener Straße und Gracht wird aufgehoben. Die Kanalarbeiten der medl enden noch heute (18.3.).

Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 11:05

Anzeige

Die Umwege rund um die Einmündung Essener Straße und Gracht sind bald Geschichte. Die Arbeiten des Energieversorgers medl sollen laut Stadt noch heute fertig werden. Morgen soll dann dee Baustelle vollständig abgeräumt werden. Die medl reinigte hier den Kanal und den Schacht und überprüfte das Ganze. Wegen der Baustelle kommt ihr von der Essener Straße nicht in die Straße Gracht rein. 

Anzeige
Anzeige
Anzeige