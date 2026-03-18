Baustelle an Essener Straße / Gracht endet

Die Umwege rund um die Einmündung Essener Straße und Gracht sind bald Geschichte. Die Arbeiten des Energieversorgers medl sollen laut Stadt noch heute fertig werden. Morgen soll dann dee Baustelle vollständig abgeräumt werden. Die medl reinigte hier den Kanal und den Schacht und überprüfte das Ganze. Wegen der Baustelle kommt ihr von der Essener Straße nicht in die Straße Gracht rein.