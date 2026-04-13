Baustelle: 32 Schwarzarbeiter aus dem Revier

Als die Zöllner die Baustelle betraten, versuchten zwei Personen sofort zu fliehen – wurden aber gestoppt. Bei den anschließenden Befragungen gerieten viele in Widersprüche: Sie konnten weder ihren Arbeitgeber noch ihre Beschäftigungsdauer schlüssig erklären, heißt es vom Hauptzollamt Bielefeld. Noch brisanter: 25 der kontrollierten Personen gaben an, gleichzeitig staatliche Leistungen wie Bürgergeld zu beziehen – die Arbeit hatten sie dabei verschwiegen. Das ist Betrug. Außerdem sollen mehrere Vorarbeiter versucht haben, die Befragungen zu beeinflussen. Laut Zoll ist ein Fall in dieser Größenordnung auch für erfahrene Ermittler keine alltägliche Erfahrung.