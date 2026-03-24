Baustart: Sanierung des Kanals am Mannacker

Die Bauarbeiten teilen sich in zwei Abschnitte auf. Ein Teil der Sanierung erfolgt im Bereich zwischen der Hausnummer 4 und dem Oppspring. Hier wird unterirdisch gearbeitet, sodass die Straße in diesem Abschnitt nicht aufgebrochen werden muss und es weniger Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmende gibt.

Gleichzeitig starten Arbeiten zwischen der Hausnummer 4 und der Dinnendahls Höhe. Für diesen Abschnitt wird der Mannacker abschnittsweise vollgesperrt. Die Umleitungen werden jeweils über die umliegenden Nebenstraßen eingerichtet und ausgeschildert. Spezifische Sperrungen werden bei Bedarf individuell mit den direkt betroffenen Anwohnern abgestimmt. Die gesamte Kanalsanierung wird voraussichtlich fünf Monate dauern.