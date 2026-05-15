Baumarathon Emmerich–Oberhausen: Züge rollen bald wieder

Die Bauarbeiten sollen planmäßig in der Nacht auf Montag um Mitternacht abgeschlossen sein, heißt es von der Deutschen Bahn. Ab Dienstag (19.5.) fahren dann auch wieder alle Nahverkehrszüge auf der Strecke bis nach Arnhem in den Niederlanden. Damit endet ein 80-wöchiger Bau-Marathon, der seit November 2024 lief und die Strecke grundlegend erneuert hat: 52 Kilometer Gleise wurden neu gebaut, 45 Brücken erneuert und fast 12 Kilometer Lärmschutzwände aufgestellt. Als besonderes Ergebnis des Projekts rollen die Züge zwischen Voerde und Dinslaken ab sofort erstmals auf drei Gleisen – das soll mehr Pünktlichkeit und weniger Verspätungen bringen. Noch laufen nach dem offiziellen Ende des Baumarathons weitere Arbeiten weiter – der vollständige Streckenausbau ist noch längst nicht abgeschlossen.