Baumann gegen Bosnien-Herzegowina im DFB-Tor

Frankfurt/Main (dpa) - Torwart Oliver Baumann soll am Samstag in der Nations League sein zweites Länderspiel für Deutschland bestreiten. Der 34-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim bekam von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Partie in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) den Vorzug vor dem Stuttgarter Alexander Nübel (28). An diesem Freitag nimmt Baumann mit Nagelsmann an der Abschlusspressekonferenz der DFB-Auswahl im Freiburger Stadion teil.

Aller Voraussicht nach wird Nübel dann im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn zum Einsatz kommen. Für diese Arbeitsteilung - beide bekommen jeweils ein Spiel - hatte sich Nagelsmann bereits im Oktober entschieden. Nübel feierte sein Länderspieldebüt in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina, Baumann seins in München gegen die Niederlande. Die Qualifikation für das Viertelfinale der Nationenliga hat Deutschland bereits sicher, in Freiburg kann der Gruppensieg klargemacht werden.

Stammtorwart Marc-André ter Stegen (32) vom FC Barcelona wird der Nationalmannschaft wegen einer schweren Knieverletzung noch monatelang fehlen. Dritter Torwart im aktuellen Aufgebot ist Stefan Ortega Morena (32) von Manchester City, der zuvor noch nie für die DFB-Auswahl nominiert worden war.