Navigation

Bauarbeiten: Speldorf und Heißen betroffen

Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 14:00

Ab heute (10.11.) laufen in Speldorf Arbeiten an einem Waldweg. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Fernmeldeturm und dem Spielplatz Hochfelder Straße.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Der Weg ist derzeit noch gepflastert. Er bekommt in den nächsten Wochen eine Oberfläche aus Schotter. Die Arbeiten führt die Einrichtung Ruhr Grün des RVR durch. Sie geht davon aus, dass der Waldweg in Zukunft nach Starkregen einfacher und schneller wieder instandgesetzt werden kann. Am 26. November soll der Weg wieder freigegeben werden.


Außerdem beginnen heute in Heißen Bauarbeiten auf dem Sunderweg. Die RWW arbeitet an der Wasserversorgung und sperrt die Straße zwischen Max-Halbach-Straße und Kellermannstraße. Die Ruhrbahn muss die Buslinien 139 und NE5 umleiten, und zwar zwischen den Haltestellen Schwarzenbergstraße bzw. Max-Halbach-Straße und Kleiststraße. Ersatzhaltestellen werden in der Nähe eingerichtet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich nach drei Tagen abgeschlossen sein.

Weitere Meldungen

Neue Vollsperrungen auf A3 und A40

Lokalnachrichten Ab heute Abend droht auf den Autobahnen rund um Mülheim noch mehr Stauchaos.

Brand auf der Galopprennbahn

Lokalnachrichten Die Feuerwehr musste zur Galopprennbahn ausrücken. Auf dem Gelände an der Akazienallee war am Donnerstagmittag der Dachstuhl eines Gebäudes in Brand geraten.

Sperrung: Raffelbergbrücke für drei Wochen dicht

Lokalnachrichten Auf den Verkehr in Mülheim kommen drei schwere Wochen zu. Am Montag (3.11.) startet Straßen.NRW mit Arbeiten auf der Raffelbergbrücke.

skyline