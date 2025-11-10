Bauarbeiten: Speldorf und Heißen betroffen

Der Weg ist derzeit noch gepflastert. Er bekommt in den nächsten Wochen eine Oberfläche aus Schotter. Die Arbeiten führt die Einrichtung Ruhr Grün des RVR durch. Sie geht davon aus, dass der Waldweg in Zukunft nach Starkregen einfacher und schneller wieder instandgesetzt werden kann. Am 26. November soll der Weg wieder freigegeben werden.





Außerdem beginnen heute in Heißen Bauarbeiten auf dem Sunderweg. Die RWW arbeitet an der Wasserversorgung und sperrt die Straße zwischen Max-Halbach-Straße und Kellermannstraße. Die Ruhrbahn muss die Buslinien 139 und NE5 umleiten, und zwar zwischen den Haltestellen Schwarzenbergstraße bzw. Max-Halbach-Straße und Kleiststraße. Ersatzhaltestellen werden in der Nähe eingerichtet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich nach drei Tagen abgeschlossen sein.