Bauarbeiten nach Rohrbruch

Ein Rohrbruch in der Kreuzung Mendener Straße/Untere Saarlandstraße sorgt voraussichtlich noch einige Tage lang für Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der Mülheimer Wasserversorger RWW rechnet noch bis Mitte dieser Woche mit Bauarbeiten in der Kreuzung. Fahrbahnen sind aktuell verengt, sagt ein Sprecher.