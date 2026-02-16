© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
Bauarbeiten nach Rohrbruch
Ein Rohrbruch in der Kreuzung Mendener Straße/Untere Saarlandstraße sorgt voraussichtlich noch einige Tage lang für Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der Mülheimer Wasserversorger RWW rechnet noch bis Mitte dieser Woche mit Bauarbeiten in der Kreuzung. Fahrbahnen sind aktuell verengt, sagt ein Sprecher.
Veröffentlicht: Montag, 16.02.2026 05:43
Anzeige
In der Kreuzung Mendener Straße /Untere Saarlandstraße war am vergangen Freitagnachmittag (13.2.) eine Wasserrohr gebrochen. Die Versorgung mit Trinkwasser vor Ort ist laut RWW sichergestellt und musste am Wochenende lediglich für die Reparatur der Leitung zeitweise unterbrochen werden.
Anzeige