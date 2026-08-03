Bauarbeiten in Mülheim: Buslinien fahren Umweg

Die Haltestelle Mariannenweg fällt für alle drei Linien weg und wird jeweils auf die Mellinghofer Straße verlegt – je nach Fahrtrichtung kurz vor oder hinter der Einmündung Mariannenweg. Auch die Haltestelle Barbarakirche wird für die Linien 136 und NE3 verlegt – sie wird dann auf dem Schildberg am Steig 1 angefahren. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es in der Ruhrbahn-App ZÄPP. Die Umleitung gilt ab Montag, 7 Uhr, für rund drei Wochen.