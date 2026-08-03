Bauarbeiten in Mülheim: Buslinien fahren Umweg
Ab Montag (03.08.) fahren die Buslinien 136, NE1 und NE3 für voraussichtlich drei Wochen einen anderen Weg. Grund ist eine Vollsperrung des Mariannenwegs in Dümpten zwischen Mellinghofer Straße und Hildegardstraße – dort erneuert die RWW die Trinkwasserleitung.
Veröffentlicht: Montag, 03.08.2026 05:23
Die Haltestelle Mariannenweg fällt für alle drei Linien weg und wird jeweils auf die Mellinghofer Straße verlegt – je nach Fahrtrichtung kurz vor oder hinter der Einmündung Mariannenweg. Auch die Haltestelle Barbarakirche wird für die Linien 136 und NE3 verlegt – sie wird dann auf dem Schildberg am Steig 1 angefahren. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es in der Ruhrbahn-App ZÄPP. Die Umleitung gilt ab Montag, 7 Uhr, für rund drei Wochen.