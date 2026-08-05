Bauarbeiten in der Straße Fischenbeck

© Martin Möller / Funke Foto Services (Symbolfoto)
© Martin Möller / Funke Foto Services (Symbolfoto)
Anzeige
Von heute (05.08) an und für voraussichtlich 3 Wochen, werden die Buslinien 139,151 und NE5 umgeleitet. Grund für die Umleitungen sind Baumaßnahmen im Auftrag der Westnetz, deshalb muss die Straße Fischenbeck kurzfristig zwischen Essener Straße und Rumbachtal 43 gesperrt werden, so die Ruhrbahn.
Folgende Änderungen gibt es:
- Buslinien 139, NE5: Haltestelle Fünter Weg wird aufgehoben - Ersatzhaltestelle: Essener Straße hinter der Einmündung Fischenbeck
- Haltestelle Fischenbeck wird aufgehoben - Ersatzhaltestelle: Rumbachtal 43
- Buslinie 151:Haltestelle Fünter Weg wird aufgehoben - Ersatzhaltestelle: Richtung Kettwiger Markt; Essener Straße 207 und Gegenrichtung; Essener Straße hinter Einmündung Fischenbeck
- Haltestellen Fischenbeck und Walkmühle werden ersatzlos aufgehoben
Anzeige