Bauarbeiten in der Straße Fischenbeck

Von heute (05.08) an und für voraussichtlich 3 Wochen, werden die Buslinien 139,151 und NE5 umgeleitet. Grund für die Umleitungen sind Baumaßnahmen im Auftrag der Westnetz, deshalb muss die Straße Fischenbeck kurzfristig zwischen Essener Straße und Rumbachtal 43 gesperrt werden, so die Ruhrbahn.

Folgende Änderungen gibt es: