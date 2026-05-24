© Radio Mülheim
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Bauarbeiter (Symbolbild)
Bau in Mülheim: Gewerkschaft rät zum Lohn-Check
Wer in Mülheim auf dem Bau arbeitet, sollte laut IG BAU seine Lohnabrechnung prüfen. Grund ist ein höherer Tariflohn seit April. Nach Angaben der Gewerkschaft ist der Stundenlohn für Fachkräfte auf 26,05 Euro gestiegen. Das sei ein Plus von 3,9 Prozent.
Veröffentlicht: Sonntag, 24.05.2026 03:59
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Bei einer Vollzeitstelle macht die Lohnerhöhung laut IG BAU rund 168 Euro mehr im Monat aus. Davon betroffen sind zum Beispiel Maurer, Straßenbauer, Kranführer und auch Beschäftigte im Büro .Insgesamt arbeiten in Mülheim nach Angaben der IG BAU rund 1.930 Beschäftigte in 131 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.
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