Bau in Mülheim: Gewerkschaft rät zum Lohn-Check

Bei einer Vollzeitstelle macht die Lohnerhöhung laut IG BAU rund 168 Euro mehr im Monat aus. Davon betroffen sind zum Beispiel Maurer, Straßenbauer, Kranführer und auch Beschäftigte im Büro .Insgesamt arbeiten in Mülheim nach Angaben der IG BAU rund 1.930 Beschäftigte in 131 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.