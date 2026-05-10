Basteln, Spielen, Zuhören - Familienwoche in Mülheim

Der Anlass ist der Internationale Tag der Familie am 15. Mai, rund um den viele Städte besondere Aktionen anbieten – Mülheim ist seit Jahren dabei.





Das Programm ist bunt gemischt: Kinder können zum Beispiel am Montag (11.05.) im Familienzentrum Regenbogenland bunte Kaleidoskope basteln oder am Dienstag (12.05.) mit dem AWO-Spielmobil auf dem Spielplatz an der Moritzstraße neue Freunde kennenlernen. Für Eltern gibt es Vorträge, zum Beispiel zum Thema „Alleinerziehend durch die Pubertät" am Montag (11.05.) im Meeting Point, Löhberg 72. Wer es ruhiger mag, kann am Mittwoch (13.05.) mit den Kindern in der Stadtbibliothek Geschichten lauschen.





Als besondere Auszeichnung wird das Mülheimer Bündnis für Familie, das hinter der Aktionswoche steht, im November in Berlin vom Bundesfamilienministerium für seine Arbeit geehrt. Alle Termine gibt es hier.