Basketballer solidarisch mit Mumbru: «Wahnsinnige Leistung»

Riga (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich hinter Alex Mumbru versammelt und dem körperlich angeschlagenen Bundestrainer die volle Solidarität zugesichert. Bei einer denkwürdigen Pressekonferenz in Riga waren alle Profis um Kapitän Dennis Schröder sowie der komplette Trainerstab dabei, um dem Spanier zwei Tage vor dem EM-Viertelfinale ihre Unterstützung zu signalisieren.

Stellvertretend für das Team, das am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Slowenien trifft, sprach Maodo Lo. «Er gibt weiter die Impulse. Dass er wegtritt, entspricht nicht zu 100 Prozent der Wahrheit. Wir sind hier, um unsere Unterstützung für Alex Mumbru auszusprechen», sagte der Aufbauspieler. Man müsse anerkennen, was für eine «wahnsinnige Leistung» Mumbru erbringe.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hatte am Vormittag mitgeteilt, dass Mumbru seine Rolle als Cheftrainer für die restlichen EM-Partien an seinen Assistenten Alan Ibrahimagic übergibt. «In den letzten Tagen habe ich erkannt, dass ich körperlich noch nicht so weit bin, dass ich die nötige Energie habe, um das Team während der Spiele aktiv von der Seitenlinie aus zu coachen», wurde Mumbru zitiert.

Mumbru: Gehe nicht nach Hause

Mumbru hatte kurz vor EM-Beginn ein «akutes Abdomen» erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen.

Sein Auftritt bei der Pressekonferenz im Teamhotel war der erste bei dieser EM überhaupt. «Während des Spiels ist Alan die Stimme. Aber den Rest machen wir zusammen. Ich gehe nicht nach Hause. Wir werden weiter gemeinsam kämpfen», kündigte Mumbru an.

Gegen Slowenien sowie in einem möglichen Halbfinale und Endspiel plant der 46 Jahre alte Spanier auf der Bank zu sitzen. Die Kommandos soll aber Assistent Ibrahimagic übernehmen.