Basketball-Superstar Embiid mit neuem Mega-Vertrag

Philadelphia (dpa) - Basketball-Olympiasieger Joel Embiid will eigenen Worten zufolge den Rest seiner Karriere bei den Philadelphia 76ers verbringen und soll laut Medienberichten einen Vertrag über umgerechnet 173 Millionen Euro unterschrieben haben. «Philadelphia ist mein Zuhause», schrieb der 30 Jahre alte All-Star-Center bei Instagram unter anderem zu einem Foto, das ihn offensichtlich mit dem neuen Vertrag zeigte.

Liebeserklärung an die 76ers

Sein neuer Kontrakt soll eine Option seinerseits auch noch für die Saison 2028/2029 beinhalten, berichtete die amerikanische Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine Person, die mit dem Deal vertraut sei, aber anonym bleiben wolle. «Ich möchte für den Rest meiner Karriere hier sein. Ich liebe diese Gemeinschaft und alles, was ihr mir und meiner Familie gegeben habt», schrieb Embiid.

Die 76er haben seit 1983 nicht mehr den Titel in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen. Embiid will das ändern, er spielt seit 2014 in Philadelphia: «Es gibt noch viel mehr zu tun. Ihr verdient eine Meisterschaft, und ich denke, wir haben gerade erst losgelegt.»