Basketball-Legende Lenny Wilkens gestorben

Seattle (dpa) - Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer starb im Alter von 88 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Familie des US-Amerikaners berichtet. Wilkens coachte 2.487 Spiele in der NBA und ist damit Rekordtrainer der besten Basketball-Liga der Welt. Er wurde als Spieler, Trainer und Teil der US-Olympiaauswahl von 1992, die er als Assistent betreute, in die Hall of Fame aufgenommen.

«Lenny Wilkens verkörperte das Beste der NBA - als Spieler in der Hall of Fame, Trainer in der Hall of Fame und einer der angesehensten Botschafter des Sports», sagte NBA-Boss Adam Silver. Als erster NBA-Coach erreichte Wilkens die Marke von 1.000 Siegen. Als Spieler war er zwischen 1960 und 1975 aktiv, als Trainer von 1969 bis 2005. Wilkens fungierte zeitweise als Spielertrainer. Am All-Star Game nahm er neunmal als Spieler und viermal als Coach teil.

Zweimal Olympia-Gold

1979 gewann Wilkens mit den Seattle SuperSonics den NBA-Titel. Bei den Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Head Coach (1996).

«Noch beeindruckender als Lennys Erfolge im Basketball, darunter zwei olympische Goldmedaillen und eine NBA-Meisterschaft, war sein Engagement für gemeinnützige Arbeit - insbesondere in seiner geliebten Stadt Seattle, wo ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde», sagte Silver. «Er hat das Leben unzähliger junger Menschen sowie ganzer Generationen von Spielern und Trainern beeinflusst, die Lenny nicht nur als großartigen Teamkollegen oder Trainer schätzten, sondern auch als außergewöhnlichen Mentor, der mit Integrität und echter Klasse voranging.»