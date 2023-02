Bargeld aus Fach eines Geldautomaten entwendet - Fotofahndung

45326 E.-Altenessen-Süd:

Am Morgen des 21. November 2022 wollte ein 74-jähriger Essener in einer Bankfiliale auf der Altenessener Straße Geld abheben. Er ging zu einem der Automaten und gab den Geldbetrag und seine PIN ein. In einem kurzen Moment, in dem der 74-Jährige abgelenkt war, entnahm eine Unbekannte das Bargeld aus dem Ausgabefach.

Die Tatverdächtige wurde von der Videoüberwachung der Bankfiliale videografiert. Die Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/99283

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell