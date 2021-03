BAO APC vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse nach Schlägerei vor Pizzeria

Essen (ots) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen vollstreckten gestern Mittag (04.03.) Ermittler der BAO Aktionsplan Clan im Stadtgebiet Essen Durchsuchungsbeschlüsse. Die Maßnahmen richteten sich gegen mehrere Beschuldigte im Alter von 28-50 Jahren, denen vorgeworfen wird, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Bereits am vergangenen Sonntagnachmittag (21. Februar, 16:40 Uhr) kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor einer Pizzeria an der Bochumer Landstraße. Zudem hatten die Zeugen der Leitstelle von Knallgeräuschen, die als Schüsse gewertet wurden, berichtet. Wenige Minuten später trafen zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Mitte sowie der Bereitschaftspolizei am Tatort ein. Sie fanden einen 28-jährigen Libanesen verletzt an seinem Fahrzeug vor. Dieser verließ nach kurzer Behandlung den Rettungswagen und verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus. Die Windschutzscheibe des Fahrzeuges war massiv beschädigt. An seiner Wohnanschrift konnte kurze Zeit später der 47-jährige libanesische Haupttatverdächtige festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt werden. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen mangels Haftgründen am Sonntag wieder entlassen. Am frühen Sonntagabend übernahm die BAO Aktionsplan Clan die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und konnte zwei weitere Tatverdächtige, einen 27-jährigen Türken und einen 33-jährigen Deutschen, identifizieren. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Geschädigte 28-jährige libanesische Staatsangehörige noch vor dem Eintreffen der Polizei eine Schusswaffe aus seinem Fahrzeug an eine andere männliche Person übergeben hatte. Diese Person übergab die Waffe sofort an eine weitere männliche Person. Alle Tatbeteiligten konnten ebenfalls identifiziert werden. Bei der Vollstreckung eines vom Amtsgericht Essen gestern erlassenen Durchsuchungsbeschlusses wurde schließlich eine PTB-Waffe in einem Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Vorfalles, dauern an.