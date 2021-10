«Baldo: The Guardian Owls»:Kleiner Held auf Keller-Abenteuer

Der junge Baldo lebt ein entspanntes Leben in seinem kleinen Dorf. Als er gerade Hühner einfangen will, fällt er plötzlich in einen rätselhaften Keller. Eine mystische Reise beginnt.

© Naps-Team (dpa)