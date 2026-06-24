Bahnverkehr läuft wieder an

Nach Angaben der Bahn sind am Abend und in der Nacht bundesweit Züge auf Strecken und an Bahnhöfen stehen geblieben. Deshalb sind zum Start in den Morgenverkehr wohl noch nicht alle Züge wieder dort, wo sie planmäßig gebraucht werden. Betroffen sind laut Bahn sowohl der Nahverkehr als auch Fernzüge über Mülheim. Wer heute mit dem Zug fahren will, sollte vorab in die Bahn-App schauen. Dort gibt es nach Angaben des Unternehmens aktuelle Infos zu Ausfällen und Verspätungen. Grund für die Probleme war eine IT-Störung bei der Bahn. Dabei war der Zugfunk ausgefallen, über den Lokführer mit den Leitstellen in Kontakt stehen. Nach Informationen des RBB gehen Sicherheitsbehörden aktuell nicht von Sabotage aus. Stattdessen soll ein fehlerhaftes Software-Update die Störung ausgelöst haben.